Культовый Jaguar превратили в трекового монстра

Ian Callum Designs представила проект спорткара Callum GT1 на базе Jaguar XJ220.

© За рулем

Студия Ian Callum Designs решила пофантазировать на тему того, каким мог бы стать классический Jaguar XJ220, и показала свою версию трекового спорткара. Новинка получила имя GT1 и, хоть и сохранила узнаваемый вытянутый силуэт, по сути, является совершенно другой машиной.

Главное, что бросается в глаза, – это экстремальный аэродинамический обвес. Передняя часть обзавелась огромным сплиттером, который, кажется, вот-вот заденет асфальт. Колесные арки стали заметно шире, чем у исходной модели, и теперь агрессивно нависают над гладким капотом. А сама оптика – тоненькие светодиодные полоски.

Боковые пороги у GT1 тоже сделали более хищными, чего не скажешь о дверных стеклах – их оставили почти без изменений. Зато задние воздухозаборники в крыльях заметно расширили. Корма – отдельная песня: там красуется огромное антикрыло, а под ним расположились совершенно новый диффузор и бампер.

Представители Ian Callum Designs уточняют: пока это лишь дизайн-проект, то есть упражнение на тему. Никаких планов по запуску GT1 в серию прямо сейчас нет. Правда, компания уже не раз превращала подобные концепты в реальные машины на базе Jaguar. Так что, вполне возможно, когда-нибудь мы увидим этот агрегат и на дорогах.

Ранее «За рулем» обращал внимание на то, как еще можно безвозвратно терять ценный ресурс в автомобиле.