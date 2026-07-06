Культовый Jaguar превратили в трекового монстра

Культовый Ягуар превратили в трекового монстра: как он выглядит?
Ian Callum Designs представила проект спорткара Callum GT1 на базе Jaguar XJ220.
Студия Ian Callum Designs решила пофантазировать на тему того, каким мог бы стать классический Jaguar XJ220, и показала свою версию трекового спорткара. Новинка получила имя GT1 и, хоть и сохранила узнаваемый вытянутый силуэт, по сути, является совершенно другой машиной.
Главное, что бросается в глаза, – это экстремальный аэродинамический обвес. Передняя часть обзавелась огромным сплиттером, который, кажется, вот-вот заденет асфальт. Колесные арки стали заметно шире, чем у исходной модели, и теперь агрессивно нависают над гладким капотом. А сама оптика – тоненькие светодиодные полоски.
Боковые пороги у GT1 тоже сделали более хищными, чего не скажешь о дверных стеклах – их оставили почти без изменений. Зато задние воздухозаборники в крыльях заметно расширили. Корма – отдельная песня: там красуется огромное антикрыло, а под ним расположились совершенно новый диффузор и бампер.
Представители Ian Callum Designs уточняют: пока это лишь дизайн-проект, то есть упражнение на тему. Никаких планов по запуску GT1 в серию прямо сейчас нет. Правда, компания уже не раз превращала подобные концепты в реальные машины на базе Jaguar. Так что, вполне возможно, когда-нибудь мы увидим этот агрегат и на дорогах.
Ранее «За рулем» обращал внимание на то, как еще можно безвозвратно терять ценный ресурс в автомобиле.