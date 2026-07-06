В Приморье запустят автобусное сообщение с КНДР
Автобусный маршрут из Владивостока в КНДР планируется открыть до конца 2026 года. Речь идет о перевозках туристических групп.
Приморский туроператор "Восток Интур" получил разрешение на регулярное пассажирское сообщение между Владивостоком и экономической зоной Расон, сообщили в компании.
Напомним, что в апреле 2026 года строители завершили соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманная. Эта река является пограничной водной артерией, которая соединяет Россию и КНДР.
Сейчас добраться до этой страны можно на самолете или по железной дороге.