В Приморье запустят автобусное сообщение с КНДР

Автобусный маршрут из Владивостока в КНДР планируется открыть до конца 2026 года. Речь идет о перевозках туристических групп.

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Приморский туроператор "Восток Интур" получил разрешение на регулярное пассажирское сообщение между Владивостоком и экономической зоной Расон, сообщили в компании.

Напомним, что в апреле 2026 года строители завершили соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманная. Эта река является пограничной водной артерией, которая соединяет Россию и КНДР.

Сейчас добраться до этой страны можно на самолете или по железной дороге.