В Адыгее приняли оперативные меры из-за ситуации с топливом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о мерах по стабилизации ситуации на региональном топливном рынке. По его словам, обстановка находится на постоянном контроле, представители администраций дежурят на АЗС и поддерживают связь с поставщиками.

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В первую очередь решаются задачи по обеспечению топливом жизненно важных организаций. Экстренные службы - скорая помощь, МЧС, правоохранительные органы - полностью обеспечены дизельным топливом. Для сохранения работы системы здравоохранения на линию дополнительно выводятся автомобили скорой на дизтопливе.

Как отметил Кумпилов, в штатном режиме работает региональный оператор по обращению с ТКО. Руководителям предприятий рекомендовано организовать централизованную доставку сотрудников корпоративным транспортом. Также поручено сократить использование служебных машин в министерствах и администрациях.

Губернатор обратился к жителям с просьбой временно отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Его работа будет усилена: скорректируют расписание и увеличат количество рейсов на востребованных маршрутах. В Майкопе дополнительно выйдут девять новых автобусов.

Кумпилов подчеркнул, что ситуация носит временный характер, правительством РФ принимаются все необходимые меры для увеличения поставок топлива.

Ранее "РГ" писала, что на утро 5 июля в Краснодаре работают 48 автозаправочных станций. Однако в течение дня количество может меняться. Как уточнили в МЦУ краевой столицы, чаще всего в наличии имеется дизельное топливо - оно доступно на 38 АЗС.