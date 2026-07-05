AMG выпустит электрокроссовер мощностью 1153 л.с. с имитацией звука V8

AMG показала дизайн электрического внедорожника с мощностью 1153 л.с. Новый электрический внедорожник станет прямым соперником Porsche Cayenne EV. Он получит зарядку на 600 кВт, запас хода 435 миль, а также будет имитировать звук и переключения V8 — двигателя, которого у него нет, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Новый электрический четырёхдверный GT от Mercedes-AMG вызвал неоднозначную реакцию публики. Особенно жаркие споры разгорелись вокруг его массивного капота, округлых линий кузова и нестандартной кормы. Впрочем, даже при таком дизайне автомобиль мог бы выглядеть хуже.

Несмотря на критику в интернете, AMG продолжает активно развивать линейку. В планах — выпуск версии с высоким клиренсом в кузове внедорожника, которая сочетает динамику суперкара с практичностью повседневного автомобиля. Дизайн кроссовера AMG во многом повторит эстетику седана GT. Согласно рендерам, основанным на шпионских фото, новинка получит более высокий и вместительный кузов с низкой передней частью в стиле «Панамерикана» и светодиодной полосой во всю ширину. Крупные воздухозаборники, изящные передние крылья и рельефный капот придают модели динамичный облик.

© Mercedes

© Mercedes

© Mercedes

© Mercedes

© Mercedes

© Mercedes

В профиль автомобиль отличается длинной колёсной базой и невысокой крышей, что придаёт ему устойчивый вид. Утопленные ручки, массивные колёса и рельефные задние крылья работают на тот же образ. Сзади установлены трёхсекционные фонари, вписанные в более лаконичную чёрную панель, чем у GT. Спойлер на крыше решает скорее функциональные задачи. Появление активного заднего диффузора «Aerokinetics» в качестве опции пока под вопросом.

Салон новинки будет во многом заимствован у седана GT, но с более вместительным багажником. Ожидается наличие 14-дюймовой виртуальной приборки и 10,2-дюймового дисплея мультимедиа, работающего на платформе MB.OS. Мультимедийная система MBUX также получит беспроводные обновления, интегрированные сервисы и поддержку искусственного интеллекта.