В Новороссийске откроют электронную очередь на АЗС

В Новороссийске продолжается работа по стабилизации ситуации с топливом на автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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По словам мэра, главные задачи на сегодня - наладить логистику поставок топлива на АЗС, снизить ажиотажный спрос и обеспечить жителей достоверной информацией. Одной из ключевых мер станет создание информационной системы для электронной очереди. Кравченко поручил проработать этот вопрос, чтобы сократить скопление машин на заправках.

"Мы также обсудим с владельцами закрытых частных АЗС возможность возобновления реализации топлива", - отметил градоначальник.

За пять дней работы горячей линии поступило 2500 звонков от жителей. Онлайн-карта заправок показала свою эффективность: за неделю сервисом воспользовались 130 тысяч человек. На заправках продолжают дежурить волонтеры, их число будет увеличено.

Особое внимание уделяется бесперебойной работе общественного транспорта, экстренных и оперативных служб, а также коммунальной техники. На каждой АЗС имеется запас топлива для спецтранспорта. После оптимизации определена суточная потребность ресурсоснабжающих и специализированных организаций.

Ранее "РГ" писала, что 5 июля в Краснодаре функционируют 48 АЗС. В МЦУ краевой столицы отметили, что количество работающих заправок может меняться в течение дня. Наиболее доступным видом топлива остается дизель - его можно приобрести на 38 станциях.