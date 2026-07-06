Присадки в топливо стали дефицитом

Добавить двигателю мощности стало проблемой. Автовладельцы раскупили все присадки, повышающие октановое число двигателя. Причем спрос вырос настолько, что в маркетплейсах эти товары практически исчезли. Заказанный 250-миллиметровый тюбик с присадкой приходится ждать неделю.

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Почему вдруг возник такой ажиотаж? Говорят, что причина в разрешении некоторым нефтеперерабатывающим заводам производить топливо "Евро-3" вместо "Евро-5". Мол, присадки могут поднять уровень бензина с "Евро-3" до "Евро-5".

Но те, кто в это верит, заблуждаются. У присадок другая задача: повышение октанового числа. Поднять АИ-92 до АИ-95, а то и АИ-98 они вполне могут. А вот с экологическим классом не справляются.

Как пояснил генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, теоретически возможно с помощью химии превратить бензин "Евро-3" в "Евро-5". Но для этого надо знать состав топлива. А этот состав везде разный. Если в Европе бензин по составу такой же, как в России, то в США и Японии совсем другой. И создать универсальные присадки не получается.

А вот повышение октанового числа - банальное дело. Четверть литра химии, которая вливается в бак, стоит недорого. Зато позволяет резко увеличить октановое число бензина. Но надо ли это?

Чем ниже октановое число, тем выше угроза возникновения детонации. А детонация для двигателя разрушительна. Но это не означает, что присадки надо лить при каждой заправке.

- Я противник присадок, - говорит Юрий Пархоменко. - Они повышают октановое число топлива, но могут давать отложения на внутренние детали двигателя. Эти отложения появляются на лопатках вентилятора турбины, на заслонке. И потом все это может подклинивать. Ремонт обойдется дороже, чем эксплуатация машины с бензином ниже нужного уровня.

Присадки - это полумера, считает эксперт. Использовать их надо только тогда, когда это необходимо. Злоупотребление такими составами грозит потом серьезным ремонтом двигателя. Так что спрос точно не в кассу.

У нас довольно старый парк автомобилей. Он не требует высокооктанового топлива. Поэтому заправляться можно всем, что продают на АЗС. А использовать присадки следует только в крайнем случае. Когда уже детонация начала проявляться.

По мнению эксперта, если уж пришлось залить бензин с низким октановым числом, то лучше не давить газ. Трогаться и разгоняться плавно, тогда и двигатель напрягаться не будет, и нервы будут в порядке.