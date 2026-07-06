Крымский мост закрывался для проезда авто

Крымский мост вновь был открыт для движения автотранспорта ночью 6 июля. Об этом сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к переправе.

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Ранее движение по мосту временно перекрывалось. Находящихся на переправе и в зоне досмотра водителей и пассажиров призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины остановки движения не уточнялись. Обычно это происходит на фоне угроз атаки БПЛА в Краснодарском крае или Крыму.

Сейчас проезд осуществляется в штатном режиме. Информация о каких-либо происшествиях не поступала.