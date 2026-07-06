На "Иннопроме" российские автопроизводители показали новые модели

Российские автопроизводители представили на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге свои новые модели, передает корреспондент ТАСС.

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На стенде "Ростеха" "Автоваз" показал модель Lada Iskra и предсерийный кроссовер Lada Azimut, производство которого начнется в сентябре 2026 года.

Бренд Evolute представил электрический кроссовер I-SKY и модель I-Space, выпускаемые на заводе в Липецкой области.

Московский завод "Москвич" продемонстрировал одну из своих новейших моделей - кроссовер "Москвич М70". На стенде Минпромторга разместился электромобиль "Атом", сборка которого ведется также на мощностях завода "Москвич".

"АГР Холдинг" показал полноразмерный кроссовер Tenet T9, выпуск которого по полному циклу планируется на Калужском автозаводе. Свою новинку - внедорожник Haval H7 - представила и Тульская область, где расположено производство китайского автопроизводителя Great Wall Motor.

16-я Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Страна-партнер - Республика Индонезия. Организаторы - Министерство промышленности и торговли РФ и Правительство Свердловской области. Оператор - компания "Формика Ивент".

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