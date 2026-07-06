Discovery 2027 стал мощнее и получил финальную спецверсию

Land Rover Discovery отказался от мотора 2.0 в пользу рядной «шестерки».

© За рулем

Land Rover официально представил Discovery 2027 модельного года, и это обновление стало неожиданностью для многих поклонников марки.

Вместо планового рестайлинга автопроизводитель полностью исключил из гаммы турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель. Теперь даже в базовой версии S под капотом устанавливается исключительно 3,0-литровая рядная «шестерка» с турбонаддувом, развивающая 355 л.с.. Такой агрегат позволяет тяжелому внедорожнику разгоняться до сотни за 6,2 секунды, а максимальная скорость достигает 209 км/ч.

Главной новинкой линейки стала промежуточная комплектация Landmark Edition, которую в компании называют «ода сути Discovery». Она расположилась между версиями S и Tempest по цене от 70 800 долларов и предлагает эксклюзивный кузовной оттенок Tasman Blue. Внешность дополняют акценты Carpathian Grey на бамперах, детали Graphite Atlas на решетке и крыльях, а также стильные 21-дюймовые диски новой темно-серой отделки. При открытии дверей на землю проецируется изображение горного пика – этот же мотив повторяется на порогах и декоративных вставках из матового алюминия.

В салоне Landmark Edition предусмотрены панели из Tech Velour, панорамная крыша и встроенный холодильник в центральной консоли. Оснащение включает пневматическую подвеску, контрастную черную крышу, электропривод пятой двери, а также цифровую панель приборов на 12,3 дюйма и крупный экран мультимедиа на 11,4 дюйма.

Топ-версия Tempest стоимостью от 84 300 долларов получила сдержанные изменения: новый цвет кузова Borasco Grey, улучшенные материалы отделки салона и передние кресла с функцией массажа и памятью настроек.