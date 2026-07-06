В России импортозаместили двигатели для Aurus

Машины Aurus получат новый отечественный двигатель. Российские специалисты разработали новый бензиновый двигатель, предназначенный для использования на мощных гибридных установках. Как стало известно Quto.ru, представленный на стенде ФГУП «НАМИ» на проходящей сейчас выставке Иннопром агрегат будет устанавливаться на отечественные автомобили для первых лиц государства.

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«Для легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта, а также для автомобилей на электрической тяге в схеме последовательного гибрида. Двигатель внутреннего сгорания разработан в НАМИ для импортозамещения иностранных агрегатов в России», — отметили разработчики мотора.

Отдача рядной 2,2-литровой «чётвёрки» составляет 220 л. с. и 420 Нм крутящего момента.

Разработчики уточняют, что благодаря конструктивным особенностям использоваться здесь может распределённый, непосредственный или комбинированный впрыск, что даёт «возможность адаптации под требования различных заказчиков».