Губернатор Новосибирской области призвал чиновников экономить бензин

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе еженедельного оперативного совещания признал сложную ситуацию с топливом в регионе и поручил органам власти принять меры по его экономии. Об этом сообщает местный портал НГС.

В том числе он приказал чиновникам снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками.

«Если планируются массовые мероприятия с большим привлечением транспорта, подумать, может быть, какие-то из них разумно перенести на более удобные даты», — объяснил глава области.

Одновременно он призвал не допустить снижения качества оказания государственных и муниципальных услуг и поблагодарил автомобилистов, пропускающих на АЗС без очереди машины скорой помощи, коммунальную технику и мусоровозы.

По словам Травникова, главной задачей региональных властей остается обеспечение бесперебойной работы транспорта экстренных служб, коммунальной техники, общественного транспорта и других организаций, от которых зависит жизнеобеспечение региона. Предположительных сроков, когда ситуация с обеспечением региона улучшится, он не назвал.

Губернатор подчеркнул, что повышенный спрос совпал с сокращением производства на нефтеперерабатывающих заводах, а потребительский ажиотаж создает дополнительные сложности. В результате многие независимые нефтетрейдеры не могут купить топливо по прежним ценам или же не в состоянии достать его.

Ранее сообщалось, что правительство до конца текущего года в целях улучшения ситуации на топливном рынке разрешило оборот бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-3».