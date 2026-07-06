В Крыму и Севастополе перекупщики снизили на 20% цены на бензин

В Крыму и Севастополе перекупщики стали продавать бензин дешевле после того, как он появился в свободной продаже на заправках полуострова, выяснил Daily Storm.

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В объявлениях на одной из популярных в России интернет-площадок по-прежнему встречаются объявления о реализации топлива. Спекулянты, как и ранее, маскируются под продавцов пластиковых и металлических канистр.

Неделей ранее, 30 июня, в переписке житель Севастополя просил за литр АИ-95 400 рублей. Теперь же такса снизилась до 300.

«Возьмете более 250 литров — отдам по 250 рублей», — объявил о своего рода «акции» продавец.

В Керчи также за литр 95-го бензина в настоящий момент выставили ценник 300 рублей.

«Дешевле не будет, — заверяет перекупщик. — На заправках у нас цена по 220, и стоять надо в очереди по полдня. Поэтому цена на бензин у меня в Керчи падать не станет точно».

Еще один продавец из Симферополя скинул цену с 400 до 320 рублей за литр. Но отметил, что мелкими партиями не продает.

«Минимум сразу сто литров продам. По десятке не хочу дергаться», — пояснил собеседник в переписке.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее обратил внимание, что в городе-герое, как и в Крыму, нет федеральных сетей и государственных АЗС. А небольшие частные компании с учетом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо, указывал чиновник. По его словам, местные власти не раз проверяли ценообразование, и оно соответствует реалиям.

Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин говорил, что ситуация с топливом в республике пока напряженная, но на отдельных АЗС оно все же есть.

При этом действует ограничение в объеме 20 литров на один автомобиль, а продажа в канистры запрещена, подчеркнул министр.

Также 5 июля он уточнил, что топливо поступило в продажу на 112 автозаправочных станций Крыма. Ориентироваться можно на реестр АЗС, размещенный на сайте министерства топлива и энергетики, а также в соцсетях, добавил Воронкин.

В Крыму бензин сейчас на АЗС отпускают от 185 до 220 рублей за литр. Но топливо в приоритетном порядке направляется на нужды коммунальных и социальных служб. Всем, кто стоит в очереди, бензина все равно не хватает, сообщили Daily Storm местные жители.

В ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Он призвал крымчан и гостей полуострова запастись терпением.