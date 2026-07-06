Компания Hongqi начала производство седана H7 нового поколения

Модель второй генерации Hongqi H7 дебютировала на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года. Новинка имеет длину 5060 мм, ширину 1910 мм и высоту 1480 мм при колесной базе 2970 мм и позиционируется, как следует из официального пресс-релиза, в классе премиальных C-седанов. Тем не менее, фактически это среднеразмерная модель - конкурент Toyota Camry и Kia K5.

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Дизайн новинки выполнен в современной стилистике бренда, при этом черты монументального стиля, свойственного предшественнику, дополнены здесь спортивными нотками. Во фронтальной части акцентированы интегрированная решетка радиатора, вертикальные воздухозаборники и фирменное "знамя" Hongqi. Новая зауженная оптика делает образ ультрасовременным. В профиль обращают на себя внимание купеобразный силуэт и полускрытые дверные ручки. Задняя часть отличается удлиненными фонарями с иероглифом Hongqi, в бампер интегрирована длинная светодиодная полоса.

Интерьер решен в минималистичном ключе, с двухцветной передней панелью и отсутствием физических кнопок. Управление электроникой организовано через большой центральный экран. Перед водителем установлены четырехспицевый мультируль и цифровая "приборка". Предусмотрены скрытые дефлекторы вентиляции и высококлассная акустическая система с колонками, встроенными в том числе в подголовники кресел.

Еще одна особенность новинки - широкие возможности трансформации интерьера. С нажатием кнопки "босс" активируется режим отдыха: спинка сиденья переднего пассажира откидывается, а подставка для ног поднимается, говорится в пресс-релизе.

Седан второй генерации базируется на новой платформе, вместо прежнего базового заднего привода применен передний. Помимо бензиновых моторов в линейке появилась гибридная версия. В ее основе лежит 1,5-литровый турбомотор на 150 л. с. и электроагрегаты. Предложено два варианта батарей: на 23,9 кВт/ч и 30,3 кВт/ч. Запас хода на чистом электричестве составляет, соответственно, 151 и 191 км. Анонсированы система автономного вождения уровня L2+ и многоуровневая система безопасности.

Первые демонстрационные автомобили Hongqi H7 уже начали поступать в официальные дилерские центры компании в Китае. Продажи начнутся до конца 2026 года.

Ранее "РГ" писала о флагманском внедорожнике Hongqi, который может появиться в России.