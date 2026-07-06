Porsche может сократить вдвое больше работников, чем планировалось

Германский производитель люксовых автомобилей Porsche может сократить дополнительно 4 тыс. сотрудников. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

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В марте компания анонсировала сокращение более 3,9 тыс. рабочих мест к 2029 году. Теперь в рамках очередного раунда мер по снижению трат компания изучает возможность уволить еще 4 тыс. сотрудников.

По данным издания, особенно затронуты дополнительными сокращениями будут менеджмент и административные отделы. Также изучается возможность сокращения на 30% персонала инженерно-исследовательского центра Porsche в коммуне Вайсах (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Представитель компании подтвердил в комментарии агентству DPA подготовку мер оптимизации, но не уточнил их масштабы. Пакет мер будет подготовлен к концу июля, уточнил представитель автопроизводителя.

Автопромышленность Германии в последние годы переживает кризис, который изначально был вызван пандемией коронавируса, но с 2022 года усилился из-за резкого роста цен на энергоносители, а также возросшей конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров.