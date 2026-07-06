В России представили уникальный автомобиль, который нельзя купить

ТМК («Трубная металлургическая компания») показала автомобиль на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. С экспозицией ознакомился корреспондент «Автоновостей дня».

© Motor.ru

“На стенде ТМК представлен прототип спорткара BR Engineering BR03, который позиционируется как самый современный и технологичный российский гоночный автомобиль. По словам представителей компании, это «боевой» экземпляр автомобиля, который был снят непосредственно после гонки и привезен на выставку. Вместе с ним демонстрируется каркас безопасности, изготовленный из труб производства ТМК”, – говорится в публикации.

В компании отметили, что каркас безопасности выполнен из труб сечением 40 мм и стенкой 1,5 мм. Именно эти трубы несут основную нагрузку, обеспечивая жёсткость конструкции при кручении и растяжении. В ТМК также сообщили, что для проекта создали специальный сплав стали. На основе этих труб партнёр изготовил каркасы безопасности, которые используются в нескольких гоночных автомобилях.

© SMP Racing

© SMP Racing

© SMP Racing

Спортпрототип BR Engineering BR03 разгоняется до 310 км/ч. Его размеры: 4926×2000×1200 мм, база — 2800 мм. Вес — 850 кг (без пилота и жидкостей). Силовая установка — 3,5-литровый V6 мощностью до 420 л.с. с.

Как указано на стенде, BR03 создан компанией BR Engineering. Это разработка российских инженеров для участия в гонках на выносливость, причём основная часть компонентов изготовлена в России.