Раскрыт интерьер нового кроссовера Galaxy

Внешность серийного кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700 показали на официальных изображениях еще в марте, теперь пришла очередь официальных изображений интерьера полноразмерной рамной новинки с подключаемой гибридной силовой установкой.

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Интерьер, как и внешность серийного Geely Galaxy Cruiser 700, практически в точности повторяет концепт, представленный на автосалоне в Шанхае год назад. Тем не менее есть и отличия. Например, утопленная в переднюю панель цифровая "приборка" у серийной версии больше, чему у шоу-кара.

Перед передним пассажиром у концепт-кара имелось несколько экранчиков. Вместо них появился узкий дополнительный дисплей. А вот крупный селектор автоматизированной трансмиссии в самолетном стиле практически не изменился и выглядит очень эффектно.

На центральный тоннель вынесены площадка беспроводной зарядки и два ряда физических клавиш. Они отвечают за внедорожные предустановки - управление блокировками центрального дифференциала режимами интеллектуального полного привода.

Отделка салона выполнена в премиальном ключе, предусмотрены большая панорамная крыша и динамики акустики, встроенные в передние подголовники.

В движение Cruiser 700 приводит параллельный гибрид, включающий 2-литровый турбодвигатель и три электромотора общей мощностью 1129 л.с. Тяговая батарея на 70 кВт⋅ч позволит проехать до 350 км на электротяге.

Платформа Sustainable Experience Architecture Off-Road предполагает рулевое управление по проводам (steer-by-wire) и систему активного распределения крутящего момента. Анонсирована также сверхбыстрая система зарядки тяговой батареи.

Старт продаж внедорожника намечен на этот год. Появится ли модель в России, пока информации нет.

Ранее "РГ" писала о том, что Geely начала продажи гибридного седана Emgrand.