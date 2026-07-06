За неделю на Колыме выявлено 4,5 тысячи нарушений ПДД

В период с 29 июня по 5 июля в Магаданской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 4479 нарушений Правил дорожного движения. Все они установлены с помощью камер автоматической фиксации.

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Самыми массовыми остаются превышения установленной скорости движения - 2254 случая, сообщает "Вечерний Магадан".

Обнаружено свыше 1500 нарушений правил применения ремней безопасности и мотошлемов, 6 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 2 факта отказа от медицинского освидетельствования, 29 случаев управления автомобилем без прав, а также 2 факта вождения с лишением на право управления.

Зафиксировано 4 нарушения правил дорожных знаков и разметки, 11 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора, 9 фактов тонировки, не соответствующих техническому регламенту, а также 2 случая нарушения правил перевозки детей.

За этот период госавтоинспекторы также зарегистрировали два ДТП, в ходе которых пострадали пять человек.