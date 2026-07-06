Проверенный и недорогой кроссовер Mitsubishi ASX снова доступен для заказа в РФ

В России появились в продаже Mitsubishi ASX по цене от 2,25 млн рублей.

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Несмотря на отсутствие официальных поставок из Японии, кроссовер Mitsubishi ASX снова можно купить в России – его везут по альтернативным каналам, в основном из ОАЭ. Как выяснили «Автоновости дня», на одном из классифайдов цены на эту модель стартуют с отметки 2 251 800 рублей, причем автомобили есть как в наличии, так и под заказ.

Что интересно: самый ходовой кроссовер на российском рынке – Tenet T7 – обойдется дороже, его минимальная цена составляет 2 735 000 рублей. Еще выше ценник у вернувшегося Geely Coolray, который в единственной доступной комплектации продается за 2 894 990 рублей. Для сравнения, Belgee X50+, собранный в Беларуси, стоит минимум 2 319 990 рублей, а Changan CS35 Max – от 2 599 900 рублей.

Самые низкие цены на новый Mitsubishi ASX предлагают в Омске – местный дилер готов привезти машину под заказ за 2 251 800 рублей. Компания дает выбор из нескольких комплектаций японской сборки: переднеприводная базовая, «средняя» версия с передним или полным приводом и топовая полноприводная с пакетом Prime Edition. Верхняя планка цен там достигает 2 690 000 рублей.

В других городах ситуация немного отличается. Например, в Воронеже кроссовер можно заказать за 2 450 000 рублей, в Нижнем Новгороде – за 2 480 000, в Тюмени – за 2 556 000, в Самаре – за 2 580 000, в Сыктывкаре – за 2 650 000, а в Ярославле – уже за 2 780 000 рублей.

Есть машины и в наличии. Так, в Самаре и Саратове ASX продается за 2 450 000 и 2 500 000 рублей соответственно. В подмосковном Щелково ценник поднялся до 2 890 000 рублей. А в Тюмени, куда пригнали около десятка автомобилей, цены варьируются от 2 950 000 до 3 220 000 рублей.

Под капотом у всех предлагаемых версий стоит один и тот же агрегат – 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод – передний или полный, в зависимости от выбранной комплектации.