В РФ продают седаны Mitsubishi Attrage от 1,6 млн рублей

От 1,6 млн рублей: в России начались продажи новых седанов Mitsubishi Attrage
Седан Mitsubishi Attrage, который давно зарекомендовал себя как рабочая «лошадка» у таксистов в Азии, теперь доступен и на российском рынке. Автомобиль можно купить как из наличия, так и под заказ — при этом стартовая цена на классифайдах начинается от 1 600 000 рублей.
Конкуренты по цене — уже совсем рядом
По стоимости Attrage фактически заходит в сегмент бюджетных седанов и напрямую пересекается с популярными моделями:
- LADA Vesta — от 1 631 000 рублей (версия с вариатором)
- Changan Alsvin — от 1 889 900 рублей
- Belgee S50 — от 2 039 990 рублей
На фоне этих предложений Mitsubishi выглядит одним из самых доступных «иномарочных» вариантов в классе.
Где купить дешевле всего
Самое интересное предложение сейчас — в Екатеринбурге. Там за 1,6 млн рублей продаётся уже растаможенный Attrage в комплектации Active.
В оснащение входят:
- кожаный мульти-руль
- подогрев передних сидений
- круиз-контроль
- камера заднего вида
- датчики давления в шинах
- кондиционер
- 12V-розетка
- противотуманные фары
- 15-дюймовые литые диски
Дополнительно продавец предлагает комплект зимних шипованных шин и резиновые коврики в подарок.
При этом в Екатеринбурге, судя по объявлениям, есть несколько таких машин в наличии. В других регионах, например во Владивостоке, Attrage в основном доступен только под заказ — по ценам от 1,9 до 2,04 млн рублей.
Техника: простой мотор и «таксистская» выносливость
Под капотом у всех предлагаемых версий установлен атмосферный трёхцилиндровый двигатель 1.2 (3A92) с цепным приводом ГРМ.
Его характеристики:
- мощность — 80 л. с.
- крутящий момент — 100 Нм
Главный аргумент в пользу мотора — ресурс. В реальной эксплуатации есть примеры пробега до 600–800 тыс. км без капитального ремонта.
Трансмиссия — вариатор, ориентированный на экономичную городскую езду.