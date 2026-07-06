В РФ продают седаны Mitsubishi Attrage от 1,6 млн рублей

Седан Mitsubishi Attrage, который давно зарекомендовал себя как рабочая «лошадка» у таксистов в Азии, теперь доступен и на российском рынке. Автомобиль можно купить как из наличия, так и под заказ — при этом стартовая цена на классифайдах начинается от 1 600 000 рублей.

© Mitsubishi

Конкуренты по цене — уже совсем рядом

По стоимости Attrage фактически заходит в сегмент бюджетных седанов и напрямую пересекается с популярными моделями:

LADA Vesta — от 1 631 000 рублей (версия с вариатором)

Changan Alsvin — от 1 889 900 рублей

Belgee S50 — от 2 039 990 рублей

На фоне этих предложений Mitsubishi выглядит одним из самых доступных «иномарочных» вариантов в классе.

Где купить дешевле всего

Самое интересное предложение сейчас — в Екатеринбурге. Там за 1,6 млн рублей продаётся уже растаможенный Attrage в комплектации Active.

В оснащение входят:

кожаный мульти-руль

подогрев передних сидений

круиз-контроль

камера заднего вида

датчики давления в шинах

кондиционер

12V-розетка

противотуманные фары

15-дюймовые литые диски

Дополнительно продавец предлагает комплект зимних шипованных шин и резиновые коврики в подарок.

При этом в Екатеринбурге, судя по объявлениям, есть несколько таких машин в наличии. В других регионах, например во Владивостоке, Attrage в основном доступен только под заказ — по ценам от 1,9 до 2,04 млн рублей.

Техника: простой мотор и «таксистская» выносливость

Под капотом у всех предлагаемых версий установлен атмосферный трёхцилиндровый двигатель 1.2 (3A92) с цепным приводом ГРМ.

Его характеристики:

мощность — 80 л. с.

крутящий момент — 100 Нм

Главный аргумент в пользу мотора — ресурс. В реальной эксплуатации есть примеры пробега до 600–800 тыс. км без капитального ремонта.

Трансмиссия — вариатор, ориентированный на экономичную городскую езду.