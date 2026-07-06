Климат-контроль и кожаный салон: Chevrolet можно купить дешевле "Весты"

В РФ появились в продаже седаны Chevrolet Monza по цене от 1,4 млн рублей.

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Параллельный импорт снова меняет расстановку сил на рынке – на этот раз внимания заслуживает Chevrolet Monza. Машина создана совместным предприятием SAIC-GM специально для Китая, выпускается там с 2019 года, а теперь добралась и до российских покупателей.

Интереснее всего ценник. За седан в самой доступной версии просят от 1 400 000 рублей. Для сравнения: LADA Vesta в кузове седан и базовом оснащении 2026 модельного года обойдется минимум в 1 581 000 рублей. Получается, что американский бренд с китайской пропиской оказался доступнее отечественного прямого конкурента.

Впрочем, этим сюрпризы не исчерпываются. Модель Belgee S50, которую собирают в Белоруссии, дилеры отдают не дешевле 1 899 990 рублей. А китайский Changan Alsvin стоит от 1 889 900 рублей. По сути, Monza оказывается выгоднее сразу нескольких популярных вариантов.

Chevrolet Monza – представитель C-класса. Его габариты сопоставимы с Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Kia Cerato или Volkswagen Jetta. Длина – 4656 мм, ширина – 1798 мм, высота – 1465 мм, а колесная база – 2640 мм.

Где же искать самую доступную версию? На классифайдах нашлось объявление из Чебоксар – за 1 400 000 рублей продавец предлагает новую машину в топовой комплектации. Утверждается, что под капотом у нее 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 силы, работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Всего в Чебоксарах висит около десятка таких объявлений с ценой до 1 480 000 рублей.

За 1 495 000 рублей седан можно заказать в Уссурийске, за 1 520 000 рублей – в Москве, а за 1 650 000 рублей – во Владивостоке.

Самые дешевые предложения из наличия сейчас замечены в Набережных Челнах (1 700 000 рублей) и Ярославле (1 720 000 рублей). В Москве продают минимум за 1 750 000, в Махачкале – за 1 790 000, в Уфе и Ессентуках – за 1 950 000. А вот в Красноярске, Челябинске и Новосибирске цены уже переваливают за 2 000 000 рублей.

Моторы и оснащение

Подавляющее большинство Монц в продаже оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым автоматом.

В дорогих версиях Chevrolet Monza предлагает полный фарш: климат-контроль, бесключевой доступ и кнопка запуска, электронный стояночный тормоз, камера заднего вида с парктрониками, кожаный салон, беспроводная зарядка, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и два объединенных экрана по 10,25 дюйма (один на приборы, второй – на мультимедиа).

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