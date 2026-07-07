На БелАЗе заму гендиректора платят меньше, чем сантехнику

БелАЗ раскрыл зарплаты персонала: замдиректора получает 70 тысяч рублей. На портале службы занятости Республики Беларусь появился список вакансий, где нанимателем выступает ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Монтажнику санитарно-технических систем обещают платить около 3 тыс. белорусских рублей (79 тыс. российских рублей), а заместителю генерального директора по обеспечению социальной политики предлагают 2,6 тыс. белорусских рублей (69 тыс. российских рублей).
Набор открытых вакансий достаточно широк. При этом электромонтажник сможет рассчитывать на 2,7 тыс. рублей (71 тыс.), резьбошлифовщик — на 2,6 тыс. рублей (69 тыс.), а машинист тепловоза — на 2,5 тыс. рублей (66 тыс.).
Меньше других получают фрезеровщик (2,0 тыс. белорусских или 53 тыс. российских рублей), водитель-испытателя (1,9 тыс. белорусских или 50 тыс. российских рублей) и аккумуляторщик (1,6 тыс. белорусских или 42 тыс. российских рублей).