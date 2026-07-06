В Геленджике из-за дефицита топлива число АЗС сократилось до 8

В Геленджике на фоне дефицита топлива число работающих заправок сократилось до восьми. По данным администрации города на 09:00 6 июля, на АЗС введены ограничения на отпуск бензина и дизеля, а часть станций временно не обслуживает автомобилистов.

© Новая Кубань

Ситуация с бензином в Геленджике остается напряженной в разгар курортного сезона. На действующих заправках топливо отпускают только в бак автомобиля и в ограниченном объеме — от 20 до 50 литров, в зависимости от станции и решения собственника.

По информации администрации, АИ-95 доступен только на двух АЗС, АИ-92 — также на двух, дизельное топливо есть на шести станциях. Одна заправка отпускает только дизтопливо, две находятся в ремонте, еще три временно не работают. При этом власти подчеркивают, что необходимые запасы топлива в городе имеются.

Ближайшие альтернативные АЗС расположены в разных районах Геленджика и на выезде из города. На части станций бензин отпускают по топливным картам или с ограничением до 30 литров на автомобиль.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, где можно заправиться 6 июля в Анапе.