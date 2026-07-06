МАЗ передаст около ста троллейбусов в Санкт-Петербург

Магистрали Северной столицы России дополнят 86 комфортных троллейбусов с эмблемой МАЗ-303Т22 белорусского автомобильного завода (МАЗ). Эту информацию подтвердили 6 июля БЕЛТА в администрации Министерства промышленности.

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Эксперты обращают внимание, что речь идет о низкопольном транспорте, ключевой особенностью которого считается аварийный автономный ход. То есть если на линии случится обрыв контактной сети, ДТП или начнутся ремонтные работы, водитель сможет объехать препятствие, проехав без токоприемников примерно два километра. Очевидно, что для городских маршрутов это серьезное преимущество: меньше простоев и выше надежность.

Соответствующий документ по итогам выигранного тендера был подписан на проходящей выставке "ИННОПРОМ-2026" в Екатеринбурге в присутствии министра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова.

Свои подписи на контракте поставили генеральный директор управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович и генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов. Следует уточнить, что контракт будет исполнен с привлечением финансовых инструментов этого АО до конца текущего года.

Как ранее уже сообщили новостные порталы, белорусами создан и электробус АЗ-303Е23 специально под требования Северной столицы совместно с российской группы компаний "Итэлма" (а точнее, ее дочерней структуры "Системы Автономной Энергии"). Причем данный транспорт представляет полную локализацию в рамках Союзного государства.

Дело в том, что белорусские предприятия сделали кузов, электрооборудование, тормозную систему, остекление и многое другое, а партнеры поставили силовую часть, включая аккумуляторы, тяговые инверторы и бортовые зарядные устройства. Запас хода рассчитан на 250 километров, поэтому электробусу не нужна промежуточная подзарядка на конечных остановках: его заряжают ночью в автобусных парках.

Кстати, в нынешнем году эта модель получила звание лучшего электробуса года в России.