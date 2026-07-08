В Сочи уменьшилось число работающих АЗС

По состоянию на 09:00 8 июля в Сочи функционируют 49 автозаправочных станций, сообщили в пресс-службе администрации города. При этом на 30 АЗС собственниками введены временные ограничения: топливо отпускается исключительно в топливные баки автомобилей, объем не превышает 30 литров на одну машину (на некоторых станциях - не более 20 литров).

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В наличии на заправках города представлены следующие виды топлива: АИ-100 - на 23 АЗС; АИ-95 - на 30 АЗС; АИ-92 - на 30 АЗС; дизельное топливо - на 38 АЗС; сжиженный газ - на 11 АЗС.

Накануне бензин был на 50 заправках: АИ-100 - на 23 АЗС, АИ‑95 - на 30 АЗС, АИ‑92 - на 30 АЗС, ДТ - на 38 АЗС, Сжиженный газ - 12 АЗС.

Отмечается, что на четырех станциях горючее отпускается только по топливным картам. Еще пять АЗС временно не работают, из них четыре находятся на плановом ремонте.

В целях безопасности сотрудников и клиентов заправки приостанавливают работу на время действия сигнала воздушной тревоги. После отбоя сирены выдерживается пауза в 15-20 минут, и если повторный сигнал не поступает, станции возвращаются к работе в штатном режиме.

Администрация Сочи призывает жителей и гостей города не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. О дальнейших изменениях ситуации будет сообщено дополнительно.