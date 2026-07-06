Обновленный Ford Explorer выходит на китайский рынок

Стартовая стоимость посвежевшего кроссовера, предназначенного для авторынка Поднебесной, составляет 309 800 юаней (эквивалентно примерно 3,54 млн рублей по текущему курсу).

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Компания Ford выпускает на сегодняшний день три разных модели под названием Explorer. Одна из них предназначена в первую очередь для американского рынка, другая является «электричкой» на фольксвагеновской платформе MEB и адресована Европе, а третий вариант кроссовера выпускается и продаётся в Китае. Последний из перечисленных SUV дебютировал в 2020 году, первый рестайлинг такой Explorer пережил в 2022-м, а в конце 2025-го появились подробности об изменениях, которые модель получила в ходе второго рестайлинга.

Отметим, сейчас продажи модели продолжают ощутимо падать: за первые пять месяцев 2026 года Ford Explorer разошёлся в Китае тиражом всего в 3583 экземпляра, что на 32,2% меньше чем в январе-мае 2025-го. В компании ожидают, что второе обновление позволит повысить интерес к этому SUV. Продажи посвежевшего кроссовера на поднебесном рынке стартовали сегодня, 6 июля 2026 года.

В ходе обновления Ford Explorer получил изменения во внешности: его снабдили светодиодной головной оптикой более узкой формы, причём фары соединены друг другом светящейся полосой, ниже располагается радиаторная решётка слегка изменённой формы – с более прямой нижней линией. Ещё модели иначе оформили нижнюю часть переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками.

Корма получила меньше изменений: модели оставили «монофонарь» образца 2022 года, в центре элемента, как и ранее, располагается узнаваемый синий логотип бренда, однако слегка иначе теперь оформлена нижняя часть заднего бампера. Отметим, в Китае модель предлагается с в спецверсии Kunlun Pinnacle, которая отличается за счёт яркого кузова и деталей, другого исполнения радиаторной решётки и нижней части обоих бамперов с буксировочными проушинами, а также шильдиков с изображением гор. Помимо этого, такому кроссоверу положены «вездеходные» шины и дорожный просвет в 223 мм.

Как Колёса.ру сообщали ранее, габариты китайского Эксплорера остались практически прежними. Так, его длина равна 5064 мм (на символический 1% больше), ширина – 2004 мм (прежняя), высота – 1790 мм (на 12 мм больше), а расстояние между осями – те же 3025 мм, что и раньше. Объём багажника у обновлённого Ford Explorer варьируется от 1505 до 2487 литров.

В салоне перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, на передней панели установлено табло диагональю 27-дюймов с разрешением 4K. Информационно-развлекательную систему снабдили современным голосовым помощником, ещё модели опционально доступны для второго ряда: солнцезащитные шторки и функция вентиляции сидений. Кроссовер получил устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), список водительских ассистентов и т.д.

Второй рестайлинг технику не затронул: под капотом у Ford Explorer по-прежнему располагается бензиновая турбочетвёрка EcoBoost объёмом 2,3 литра, которая выдаёт 289 л.с. (максимальный крутящий момент – 445 Нм). Как и ранее, мотор работает в паре с десятиступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод – только полный.

Производство кроссовера налажено на мощностях СП Changan Ford, завод расположен в китайском Ханчжоу. Стоимость стартовой версии равна 309 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,54 млн рублей по текущему курсу. За топовое исполнение со стандартным дизайном здесь просят 389 800 юаней (около 4,46 млн рублей), а покупка спецверсии Kunlun Pinnacle обойдётся не менее, чем в 399 800 юаней (около 4,57 млн рублей).