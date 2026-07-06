Evolute анонсировал новый экономичный кроссовер для России

Объявлены сроки появления в России нового экономичного кроссовера Evolute. На промышленной выставке Иннопром, которая проходит в Екатеринбурге, отечественный производитель батарейных машин анонсировал скорый запуск серийной сборки электро-кросса i-Sky. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

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В движение модель приводит электромотор мощностью 218 л. с. и 310 Нм крутящего момента, обеспечивающий разгон от 0 до 100 км/ч за 8,0 секунды.

Питаться агрегат станет от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 62 кВтч, на одном заряде которого паркетник способен проехать до 424 км. При помощи технологии быстрой зарядки пополнить запас энергии от 30% до 80% можно за 28 минут.

Новинка будет оснащаться 10,25-дюймовой виртуальной панелью приборов, медиасистемой с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, камерами кругового обзора, панорамной крышей и широким ассортиментом водительских ассистентов.

Производство Evolute i-Sky на заводе «Моторинвест» в Липецкой области по полному циклу начнётся в августе 2026 года, а в дилерских центрах марки новинка появится, по предварительным данным, ближе к концу года.