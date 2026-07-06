Новороссийские водители создали правила для очередей за топливом

В Новороссийске из‑за очередей на АЗС водители сами выработали ряд негласных правил поведения на дороге. Ими они делятся в соцсетях, сообщает "Новороссийский рабочий".

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Одна из главных проблем - непонятно, стоит ли автомобиль в очереди за топливом или ждет разрешающего сигнала светофора. Из‑за этого другие водители нередко пристраиваются за машиной, а потом понимают, что стоят не там, и спешно ее объезжают, теряя время и топливо. Чтобы избежать путаницы, один из автомобилистов в чате МЦУ призвал тех, кто стоит в очереди на заправку, включать аварийную сигнализацию.

С предложением согласились, но чуть улучшили: аварийку стоит включать только последнему автомобилю в очереди. Как рассказала одна водительница, именно по включенной сигнализации она утром поняла, что добралась до конца очереди на Шоссейной (в сторону Мысхако).

Еще один совет от водителей - максимально прижиматься к тротуару. Если стоящие в очереди машины занимают слишком много места, проезд для остального транспорта сильно сужается и другим водителям приходится медленно двигаться рядом.

Вечером 5 июля после 22:00 ситуация на АЗС выглядела так: самая короткая очередь (60 автомобилей) была на АЗС "Роснефти" в Цемдолине (улица Ленина, 7а). Самая длинная была на Мысхакском шоссе - там в ожидании заправки собралось 350 машин.