86 российских двигателей для карьерных самосвалов отправятся в Беларусь

Соглашение подтверждает намерение компаний до конца 2026 года заключить договор о поставке 86 двигателей 12ДМ-185А для карьерных самосвалов.

© Российская Газета

"Подписание соглашения с компанией БЕЛАЗ - это стратегический шаг, направленный на укрепление промышленной кооперации между Россией и Республикой Беларусь на качественно новом технологическом уровне. Мы создали полностью российский дизельный двигатель, который в 2025 году успешно прошел испытания в составе 220-тонного карьерного самосвала БелАЗ-75303, что подтверждает его готовность к эксплуатации. При этом мы решили главную задачу современного машиностроения - обеспечили технологический суверенитет", - подчеркнул Виктор Леш.

12ДМ-185А - двенадцатицилиндровый двигатель, разработанный в том числе для эксплуатации в составе карьерных самосвалов. Двигатель обладает целым рядом технических преимуществ. В частности, он развивает значительную мощность при компактных габаритах. Топливная экономичность обеспечивается за счет низкого удельного расхода топлива. В конструкции нашли применение самые современные российские инженерные решения: интеллектуальная микропроцессорная система управления и диагностики, топливная аппаратура с давлением впрыска 1600 бар, самоочищающиеся масляные фильтры, водяные и масляные насосы собственной разработки Уральского дизель-моторного завода (УДЗМ) и установка двухступенчатого турбонаддува. По итогам реализации программы импортозамещения была организована эффективная кооперация с белорусскими поставщиками по ряду компонентов двигателя - гильзам, кольцам, охладителям, фильтрам, что стало подтверждением успешного сотрудничества предприятий Союзного государства.

"Развитие и углубление кооперационных связей с Группой Синара создает основу нашего общего технологического суверенитета. Мы считаем создание дизельного двигателя большой мощности как совместного продукта Союзного государства стратегическим направлением и благодарим министерство промышленности Республики Беларусь и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за поддержку на пути внедрения инноваций", - отметил Сергей Лесин.

Благодаря сотрудничеству с Фондом развития промышленности на УДМЗ проходит масштабная технологическая модернизация, внедряются современные обрабатывающие центры с числовым программным управлением, которые позволяют повысить качество производства ключевых компонентов дизельных двигателей.