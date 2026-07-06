Стартап Turing воспользуется процессорами AMD для доступного автопилота

Turing, что создаёт системы для беспилотных автомобилей, получила инвестиции от AMD Ventures и начала использовать процессоры AMD вместо Nvidia, пишут СМИ.

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Стартапу пять лет, и он готовится вывести свои разработки на рынок к 2028 году. Компания планирует продавать софт для машин личных и для роботакси. Turing протестировал свою систему за пределами столицы, а теперь проводит испытания в более загруженных районах страны. Компания намерена делать ставку на «доступность».

В прошлом году Turing, напомним, закрыла очередной раунд инвестиций, привлечь удалось $ 79 млн. Оценка бизнеса после этого составила около $ 600 млн. Сумму вложения AMD не раскрывают.