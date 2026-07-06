В российском регионе запретили ездить на мотоциклах по ночам

В Белгородской области ввели запрет против ночных байкеров. Соответствующее постановление, подписанное врио губернатора региона Александром Шуваевым, опубликовано на сайте областного правительства.

Новый закон ограничивает передвижение на мотоциклах, а также мопедах, мотороллерах, скутерах, квадроциклах, трициклах и питбайках с десяти часов вечера до шести часов утра. Запрет вступает в силу с понедельника, 6 июля. Как уточняется, ограничения введены по решению оперативного штаба региона на фоне действующего режима среднего уровня реагирования.

Аналогичный запрет уже был введен в Крыму, где езду на мотоциклах и другом двухколесном транспорте ограничили с десяти часов ночи до шести часов утра. Изначально запрет начинал действовать с восьми часов вечера, но требования смягчили. Вместе с тем советник главы региона Олег Крючков допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут маскировать под шум мотоциклов атаку дронов.