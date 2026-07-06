Власти Архангельской области анонсировали поступление бензина АИ-95 на АЗС

В ближайшие два дня на АЗС Архангельской области поступит бензин АИ-95. Об этом рассказал в Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

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«Также по железной дороге в регион направлены еще девять вагонов с АИ-95. Их прибытие ожидаем к концу недели, после чего топливо будет оперативно направлено на автозаправочные станции», — написал он.

В регион уже прибыли семь вагонов с бензином АИ-92. Еще три вагона находятся в пути. Также в административный центр направляются четыре вагона с дизельным топливом.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Накануне вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах. Подробности – в материале «Газеты.Ru».