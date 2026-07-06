Россиянам рассказали, когда закончатся очереди на АЗС

В июне 2026 года топливный рынок России столкнулся с системными проблемами, вызванными атаками на НПЗ, в результате чего ограничения продаж бензина и дизеля затронули около 50 регионов. Эксперты «За рулем» оценили, когда ситуация может нормализоваться.

По оценкам аналитиков, полное устранение дефицита возможно при одновременном выполнении трех условий: завершение ремонтов на поврежденных заводах, снижение ажиотажного спроса и стабилизация логистики. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание к концу июля — началу августа.

Ключевым фактором остается восстановление мощностей НПЗ. Повреждения вторичных установок требуют ремонта, который осложнен санкционными ограничениями на поставки импортного оборудования. Ремонт НПЗ и может занять от нескольких недель до месяцев. До завершения этих работ рынок будет напряженным. Наиболее уязвимыми останутся регионы, зависимые от длинной логистики: юг, Поволжье и часть центральных областей. Там ограничения могут сохраняться дольше, предполагают эксперты издания.

Второй фактор — сезонность: июль и август приходятся на пик отпусков, дачных поездок и сельскохозяйственных работ. Спрос на топливо в ближайшие два месяца останется высоким, что объективно затруднит стабилизацию.

Правительство уже задействовало ряд инструментов. Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается аналогичная мера для дизеля. Разрешено временное использование топлива более низкого экологического класса — это позволит направить высокооктановый бензин на заправку современных автомобилей, а бензин 3–4 классов — для сельхозтехники, сообщает издание.

Также усилен мониторинг цен со стороны ФАС. Что касается цен, резкого скачка аналитики не прогнозируют. Административное регулирование и наличие резервных запасов позволят удержать рост в пределах инфляции. В правительстве подчеркивают, что ситуация остается контролируемой, а ведомства обладают достаточными инструментами для предотвращения коллапсов.