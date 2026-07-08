Что грозит за самостоятельное изготовление топлива

Юрист Воропаев: за сваренный в гараже бензин россиянам грозит 7 лет тюрьмы. В России участились случаи попыток самостоятельного изготовления бензина в бытовых условиях. Однако такие эксперименты могут привести не только к серьезным техническим проблемам, но и к административной, а в ряде случаев — и к уголовной ответственности. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил юрист Лев Воропаев.

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Поводом для предупреждения послужила тревожная статистика: за последний месяц количество интернет-запросов по теме кустарного производства топлива выросло в три раза. Специалист подчеркнул, что подобные действия расцениваются законом в первую очередь как нарушение правил пожарной безопасности.

По словам Воропаева, для физических лиц, изготавливающих горючее для собственных нужд без цели продажи, предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ — от 5 до 15 тысяч рублей. Если же самодеятельность приведет к более тяжелым последствиям, например, к причинению тяжкого вреда здоровью или гибели людей, то дело может быть переквалифицировано в уголовное (статья 219 УК РФ), что грозит лишением свободы на срок до 7 лет.

Юрист добавил, что если деятельность носит коммерческий характер, то применяется статья 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации»), штраф по которой достигает 2 тысяч рублей. В случае, когда оборот от продажи самодельного топлива исчисляется миллионами рублей (что в гаражных условиях маловероятно), возможно возбуждение уже уголовного дела.

Теоретически, как отметил эксперт, можно также говорить и об экологической ответственности в случае загрязнения почвы или воды. Однако, при варке топлива в городской квартире, эти риски, по его мнению, минимальны.