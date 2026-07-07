В России зафиксирован рекордный рост цен на ремонт машин

За первые шесть месяцев 2026 года средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России достигла 13 тыс. рублей, что на 11% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Такие данные привели в сети автосервисов Fit Service.

При этом общее число обращений в сервисы осталось на уровне прошлого года. Однако внутри каждого визита изменилась структура затрат: доля оплаты услуг выросла на 19% год к году, тогда как расходы на запчасти увеличились лишь на 9%.

В компании отметили, что сами автозапчасти подорожали в среднем на 15−20% в зависимости от категории. Расходники для техобслуживания и мелкого ремонта прибавили 9−15% (больше всего подорожали технические жидкости), а редкие детали, электроника и кузовные элементы стали дороже на 15−25%.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова связала рост среднего чека с удорожанием деталей, работ и изменением структуры заказов. В 2026 году автовладельцы реже откладывают сложные ремонты (подвеска, тормозная система), предпочитая вкладываться в продление ресурса машин. На себестоимость также влияют усложнение логистики, колебания валют, увеличение налоговой и административной нагрузки.