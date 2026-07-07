Ремонт по ОСАГО могут жестко ограничить

Законопроект, который вводит окончательный запрет на взыскания свыше 400 тысяч рублей по ОСАГО, не вызывает возражений со стороны государственных органов. Это подтверждается отзывами таких учреждений, как Банк России, Минфин и Минэкономразвития, пишут «Известия».

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В настоящее время проект закона готовится ко второму чтению.

На текущий момент на рынке наблюдается практика, когда страховые компании через судебные разбирательства выплачивают суммы, значительно превышающие установленный законом предел по ОСАГО. Как пояснил старший вице-президент «АльфаСтрахования» Алексей Артамонов, в основном этим занимаются автоюристы, которые после ДТП покупают у пострадавших право требования к страховщику и затем добиваются крупных выплат через суд. Наиболее часто такие иски основываются на нарушениях сроков ремонта.

Согласно действующему законодательству, на восстановление автомобиля отводится 30 дней. Однако из-за проблем с поставками запчастей страховщики не всегда могут уложиться в этот срок. В результате суды все чаще выносят решения о выплатах, значительно превышающих лимит ответственности по ОСАГО.

Участники рынка полагают, что введение запрета на взыскания свыше 400 тысяч рублей и увеличение срока ремонта до 45 дней могут способствовать снижению числа судебных разбирательств и уменьшению нагрузки на страховые компании. В то же время автомобилистам следует учитывать, что сроки восстановления автомобилей в некоторых случаях могут превышать действующие нормы.

Ранее автовладельцев предупредили о возможных спорах по выплатам ОСАГО.