Россияне избавляются от вторых машин

На российском вторичном авторынке наблюдается новый тренд: семьи массово продают вторые автомобили.

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Некогда привычный «двухмашинный» формат превращается из стандарта благополучия в непосильную обузу, сообщает ИА DEITA.RU.

Владельцы авто стремятся зафиксировать прибыль от продажи машины на пике цен. Одной из главных причин появления новой тенденции стала запредельная инфляция владения транспортным средством: стоимость топлива обновляет максимумы, моторное масло резко подорожало, а запчасти для иномарок превратили обслуживание в удар по бюджету.

К этому добавилось резкое удорожание ОСАГО и каско, платные парковки и трассы. В итоге содержание простаивающего «лишнего» автомобиля обходится семье в сумму, сопоставимую с ежемесячным ипотечным платежом, пишет портал Autonews.

Второй стимул — уникальный ценовой парадокс. Из-за дефицита новых машин трех-пятилетние авто продаются за те же деньги или даже дороже их первоначальной цены. Понимая, что пик пройден, россияне переводят вырученные средства на банковские депозиты под 18% годовых и выше.

Продажа паркетника за полтора-два миллиона приносит гарантированный пассивный доход в 20–30 тысяч рублей ежемесячно. Этой суммы хватает не только на полное покрытие транспортных расходов через такси и каршеринг, но и на качественное обслуживание единственной оставшейся машины.

Чаще всего финансовую оптимизацию проходят вторые автомобили супругов после перехода на удаленную работу, «автомобили выходного дня», а также стареющие иномарки европейских и японских брендов, ремонт которых стал квестом из-за отсутствия оригинальных деталей.