Chery купила завод Nissan в Африке

Компания Chery сделала важный шаг для расширении своего присутствия на африканском рынке, выкупив бывший завод Nissan в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Концерн планирует провести масштабную модернизацию предприятия и запустить производство к середине 2027 года. В проект будет инвестировано несколько миллионов долларов, которые пойдут на закупку нового оборудования и улучшение производственных мощностей.

"Мы хотим сделать Южную Африку нашим африканским центром производства, экспорта, исследований и разработок, а также региональных операций", - говорится в заявлении Chery.

Компания обещает сохранить действующий штат из 692 сотрудников и создать около 3 тысяч новых рабочих мест. Вице-президент Chery Auto Чарли Чжан подчеркнул, что в долгосрочной перспективе предприятие должно стать полноценным автомобильным центром с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

Chery уже определила модельную линейку для ЮАР, которая будет включать машины трех брендов: Jetour (серия T), Jaecoo J5 и Chery Tiggo 4. Jaecoo J5 в африканском исполнении будет доступен как с традиционными ДВС, так и с новыми источниками энергии.

Chery также запустила программу по привлечению поставщиков компонентов для достижения 40-процентной локализации производства.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Renault не намерен делиться своими заводами с китайскими конкурентами.