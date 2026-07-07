В России упали продажи грузовиков

За первое полугодие 2026 года продажи грузовиков в России упали, пишет газета «Известия» со ссылкой на отраслевых экспертов. Согласно данным «Автостата», наибольшее падение (19 процентов) зафиксировано в сегменте в сегменте небольших фургонов массой до 3,5 тонны.

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Продажи в сегменте среднетонажных грузовиков (массой от 3,5 до 16 тонн) с января по июнь текущего года снизились на 7 процентов. Причем, это единственный класс коммерческой техники, где с середины весны отмечается рост, причем в июне он составил сразу 41 процент. Однако, учитывая серьезный спад зимой и в начале весны на положительные значения выйти пока не удалось.

Во второй половине июня эксперты зафиксировали оживление в сегменте легковых автомобилей. С 15 по 21 июня россияне приобрели чуть больше 28 тысяч новых легковых машин, что на 27 процентов лучше показателя периода с 8 по 14 июня.