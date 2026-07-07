Новый российский кроссовер напомнит о забытом в машине смартфоне

Кроссовер Esteo MX в своей топ-версии, как выяснилось, получил не просто мультимедийку, а целый цифровой центр управления с тремя экранами. Причем один из них – персональный для переднего пассажира.

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Салон теперь встречает водителя 10,25-дюймовой приборкой, центральным 15,6-дюймовым дисплеем и отдельным 12,3-дюймовым экраном для соседа спереди. Последний, что интересно, умеет подключаться к Bluetooth самостоятельно. Так что смотреть кино или слушать свой плейлист можно абсолютно независимо от того, что делает водитель.

Вся эта электроника, по заявлению пресс-службы марки, работает шустро: за производительность отвечает процессор Snapdragon в паре с оптимизированной оперативной памятью. Благодаря этому несколько приложений запускаются одновременно без тормозов и зависаний интерфейса.

Отдельно стоит аудиосистема Boya Melody. В максимальной комплектации внедорожника она включает 21 динамик и штатный сабвуфер – звук, судя по всему, обещает быть богатым.

Кстати, у автомобиля появился и голосовой помощник. Он понимает русскую речь и, что важно, умеет различать, кто именно из пассажиров отдает команду.

Еще одна полезная мелочь – беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Если вдруг забудете на ней смартфон, машина сама напомнит об этом перед уходом.

Правда, и это не все. Обновлять программное обеспечение теперь можно без визита к дилеру – по воздуху, через OTA. Новая версия системы или дополнительные функции загрузятся сами.

Напомним, российские продажи нового Esteo MX уже стартовали. Под капотом у кроссовера – двухлитровый бензиновый турбомотор на 197 сил и 375 Н·м крутящего момента. В паре с ним идут восьмиступенчатый автомат и постоянный полный привод.

О том, как автомобили предупреждают водителей о проблемах, «За рулем» уже подробно рассказывал.