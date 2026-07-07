В России выросли продажи автомобилей с пробегом

Продажи автомобилей с пробегом в России за первое полугодие выросли на 21% год к году. При этом средняя стоимость купленных машин за это время возросла всего на 1,5%, до 904 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автомобильного портала «Дром».

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На 49% выросли продажи китайских авто с пробегом при их небольшой доле рынка в 3%. Спрос на немецкие подержанные машины вырос на 32%. Модели с пробегом американских и других европейских брендов выбирали на 27% чаще. Продажи корейских марок выросли на 24%, японских — на 20% за год. Отечественные бренды показали рост продаж на 10%.

Самыми популярными автомобилями с пробегом, которые чаще всего покупали в РФ в первом полугодии, стали три модели Lada (Priora, Granta, 2114 Samara) и две модели Toyota (Corolla и Camry).