Китайские автокомпании обошли всех иностранных конкурентов

Китайские бренды впервые заняли первое место среди всех иностранных производителей легковых автомобилей на рынке Евросоюза, сообщает японская деловая газета Nikkei со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей, ACEA.

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Рыночная доля китайских автомобильных брендов в ЕС при этом впервые в истории опередила аналогичный показатель японских марок по итогам мая 2026 года.

Китайские автомобильные бренды в мае 2026 года продали в Евросоюзе 138 410 машин - это на 64,59% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Для сравнения, японские марки (Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi) реализовали за тот же период 130,4 тысячи машин с долей рынка 11,32%.

Доля машин из КНР достигла за указанный период примерно 12%, тогда как у японских брендов - около 11%. Третьи по продажам за указанный период - южнокорейские бренды с долей 8%. При этом оставшийся объем рынка удерживают местные европейские производители.

Эксперты объясняют усиление китайских автокомпаний в странах ЕС, прежде всего, внедрением локального производства и развитием сегмента подключаемых гибридов и электромобилей.

Как уточняется, ведущими китайскими концернами по доле рынка в ЕС на сегодня являются BYD, SAIC и Geely. BYD в первом полугодии 2026 года он нарастил продажи за пределами Китая примерно на 70% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Также растут показали SAIC (владеет брендом MG), Geely, Chery и Leapmotor.

Ранее "РГ" писала о том, что BYD планирует купить еще один завод в ЕС.