Немецкие водители массово жалуются на то, что куницы портят автомобили
В Германии куницы испортили полмиллиона автомобилей. Основная проблема — в территориальном поведении куниц. Эти животные особенно агрессивно реагируют на запаховые метки соперников. Если такие метки находятся на деталях автомобиля (проводах зажигания, электропроводке, шлангах системы охлаждения), куница перегрызёт их.
Йорг Асмуссен, генеральный директор Немецкой страховой ассоциации (GDV), приводит такую статистику: в 2024 году страховые компании Германии зарегистрировали около 252 тыс. заявлений по поводу повреждённых куницами автомобилей.
Общая стоимость ущерба, нанесённого дикими животными, составила 157 млн евро (13 млрд рублей рублей), или — 620 евро (54 тыс. рублей) за каждое нападение куницы.
Автомобилистам рекомендуют регулярно проверять подкапотное пространство, чтобы вовремя обнаружить следы пребывания животных и вовремя очистить детали от запаховых меток.