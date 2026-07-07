Немецкие водители массово жалуются на то, что куницы портят автомобили

В Германии куницы испортили полмиллиона автомобилей. Основная проблема — в территориальном поведении куниц. Эти животные особенно агрессивно реагируют на запаховые метки соперников. Если такие метки находятся на деталях автомобиля (проводах зажигания, электропроводке, шлангах системы охлаждения), куница перегрызёт их.

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Йорг Асмуссен, генеральный директор Немецкой страховой ассоциации (GDV), приводит такую статистику: в 2024 году страховые компании Германии зарегистрировали около 252 тыс. заявлений по поводу повреждённых куницами автомобилей.

Общая стоимость ущерба, нанесённого дикими животными, составила 157 млн евро (13 млрд рублей рублей), или — 620 евро (54 тыс. рублей) за каждое нападение куницы.

Автомобилистам рекомендуют регулярно проверять подкапотное пространство, чтобы вовремя обнаружить следы пребывания животных и вовремя очистить детали от запаховых меток.