Первый электрокар Bentley получит название Torcal

Модель Torcal появится в линейке британской люксовой марки этой осенью и будет называться в честь известного природного заповедник Эль-Торкаль-де-Антекера в Испании, известного своими известняковыми скалами, пишет Carscoops.

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Ранее в СМИ активно обсуждали якобы уже утвержденный руководством британской марки вариант названия Barnato (в честь одного из руководителей Bentley). Это предположение не подтвердилось.

Электрическую новинку построят на базе Porsche Cayenne Electric. По габаритам она будет меньше полноразмерного кроссовера Bentayga. Платформу и ключевые комплектующие позаимствуют у электрокроссовера Porsche Cayenne Electric.

Таким образом, новинка базируется на платформе PPE, разработанной Porsche и Audi. Соответственно, кроссовер получит 800-вольтовую тяговую батарею емкостью 113 кВт·ч и двухмоторный полный привод, развивающий свыше 1100 л.с.

Что касается дизайна, по словам инсайдеров, его решат в новом фирменном стиле, знакомом по концепту Bentley EXP 15. Ожидается, что дизайн Bentley Torcal будет во многом заимствован у прошлогоднего авангардного концепта EXP 15 с кузовом фастбэк.

В компании анонсируют быструю зарядку и большой запас хода, пока не уточняя подробностей. Официальный дебют первого электрокара в линейке Bentley состоится в Лондоне 23 сентября. Новый электрический внедорожник получил шикарную отделку, богатое оснащение и будет выпускаться крупносерийно.

Bentley также отмечает, что название новинки восходит к латинскому слову torquere, связывающему его с современным словом torque (крутящий момент).

Напомним, что Porsche и Bentley входят в концерн Volkswagen Group. Bentley стал частью Volkswagen Group в 1998 году, когда Volkswagen выкупил марку у британского концерна Vickers.

Ранее "РГ" писала о том, что рынок люксовых авто в России не теряет популярности и стабильно идет вверх.