В Екатеринбурге протестируют новую модель белорусского троллейбуса

Новый троллейбус с увеличенным автономным ходом представила на "Иннопроме" белорусская компания.

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Как рассказал журналистам гендиректор МАЗ Валерий Иванкович, эта модель - результат российско-белорусской кооперации. В частности, компании из РФ поставляют металл, батареи и телекоммуникационное оборудование, но сборка идет на мощностях завода в Минске.

Новый троллейбус большого класса, рассчитан на 64 сидячих места. Запас автономного хода за счет батарей без внешней подпитки электричеством составляет 30 километров. Модель - не опытная, она уже запущена в серийное производство.

"Этот продукт будет в ближайшее время проходить испытания и в Екатеринбурге. Крупная партия машин осенью будет поставлена в Санкт-Петербург. Также ведутся переговоры на поставку тридцати таких машин в уральский регион, мы готовы участвовать в конкурсе", - рассказал "РГ" Иванкович.

У машины - необычный цвет кузова. Троллейбус яркого лаймого окраса, который производители не хотят менять. "Это наша дизайнерская разработка, на наш взгляд, он хорошо восполняет нехватку солнца", - уточнили представители предприятия.