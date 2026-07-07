Маленький Mercedes-Benz G-Class решили выпускать не в Германии

Mercedes-Benz не будет производить свой новый компактный внедорожник в Германии, чтобы сократить расходы, пишет Carscoops со ссылкой на источники внутри компании.

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Согласно источникам американского издания в руководстве Mercedes-Benz, производство внедорожника с коробчатыми формами, который в СМИ уже окрестили "маленький Гелендваген" (G-Class), официально представят в текущем месяце. По предварительным данным, это произойдет 13 июля.

Производство планируется начать в 2027 году на предприятии в Кечкемете, Венгрия. По сведениям издания, Mercedes-Benz уже инвестирует в проект значительные средства, чтобы почти удвоить производственные мощности на венгерском предприятии.

Стоимость рабочей силы в Венгрии ниже, чем в Германии, что особенно важно для такого небольшого автомобиля, как мини-G-Class, который обычно имеет меньшую маржу, чем более крупные премиальные модели, говорится в материале.

По имеющимся данным, дополнительные работы на предприятии увеличили его годовую мощность до 300 000-400 000 автомобилей. Завод также увеличит численность персонала примерно до 7500 человек с 3000 и займется производством также таких моделей, как новый электрический C-Class, GLB и A-Class с двигателями внутреннего сгорания.

Официальное название модели сегодня не называется. Другие неформальные наименования, закрепившиеся за ожидающейся новинкой - Mini-G и Baby G. Внутри компании автомобиль называют также Little G и Kinderwagen.

Подтверждено, что у новой модели будут как электрические, так и гибридные исполнения. При этом первоначальный план предусматривал выпуск исключительно электромобиля, но после отмены федеральной налоговой льготы спрос на электромобили в США снизился, и Mercedes-Benz изменил курс, одобрив гибридные версии уменьшенного внедорожника с двигателями внутреннего сгорания, отмечает Carscoops.

По предварительным данным, "маленький Гелендваген" получит полностью электрическую версию с батареей NMC емкостью 85 кВт⋅ч и парой электродвигателей. Информации об отдаче "зеленой" установки пока нет, но запас хода должен достигать 724 км.

Гибридная версия может использовать ту же силовую установку, что и седан CLA, сочетая 1,5-литровый двигатель с электромотором при суммарной отдаче установки 208 л.с. и 380 Нм.

Что касается дизайна, судя по шпионским фото, она получит стилевые решения, характерные для классического внедорожника G-Class. Это брутальные прямоугольные формы, немного скругленные у кромок кузова, вертикальное лобовое стекло, развитые колесные арки и трехсекционная линия боковых окон.

По наследству "малышу" перейдет и такая яркая деталь, как кофр "запаски" на пятой, багажной распашной двери. В электрической версии, как ожидается, там разместят бокс для зарядного кабеля, как сделано в концепт-каре Mercedes-Benz G-Class EQG. Фары, как ожидается, будут не круглыми, как у старшей модели, а полукруглыми. Появятся также и мощные рейлинги на крыше.

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