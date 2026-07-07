Прошла презентация кроссовера Tenet T9

Технически новинка не будет сильно отличаться от своего прообраза - кроссовера Tiggo 9.

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Габариты Tenet T9 составляют:

длина - 4810 мм,

ширина - 1925 мм,

высота - 17е1 мм,

расстояние между осями - 2800 мм.

Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый рядный турбированный двигатель мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 375 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 8 секунд, а максимальная скорость ограничена на уровне 220 км/ч.

Как сообщает Quto.ru, производство Tenet T8 начнется в конце лета на одном из предприятий холдинга AGR. В автосалонах марки новый кроссовер появится во второй половине 2026 года.

Все подробности о комплектациях и ценах будут объявлены в ближайшее время.

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