Прошла презентация кроссовера Tenet T9 на выставке "Иннопром-2026"
Технически новинка не будет сильно отличаться от своего прообраза - кроссовера Tiggo 9.
Габариты Tenet T9 составляют:
длина - 4810 мм,
ширина - 1925 мм,
высота - 17е1 мм,
расстояние между осями - 2800 мм.
Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый рядный турбированный двигатель мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 375 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 8 секунд, а максимальная скорость ограничена на уровне 220 км/ч.
Как сообщает Quto.ru, производство Tenet T8 начнется в конце лета на одном из предприятий холдинга AGR. В автосалонах марки новый кроссовер появится во второй половине 2026 года.
Все подробности о комплектациях и ценах будут объявлены в ближайшее время.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ представил на "Иннопроме" сразу две свои модели.