BMW M2 обновил рекорд Нюрбургринга благодаря трековому пакету

BMW M2 поколения G87 улучшил собственный рекорд Нюрбургринга в классе компактных автомобилей с помощью недавно представленного комплекта деталей M Performance Track Kit: новое лучшее время на Северной петле — 7 мин 25,068 с.

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Прошлый рекорд Нюрбургринга в классе компактных автомобилей принадлежит облегчённому купе BMW M2 CS с 530-сильной версией 3,0-литровой рядной «битурбошестёрки» S58, он был установлен в апреле прошлого года, результат — 7 минут 25,534 с. Этот и все новейшие рекорды BMW на Северной петле Нюрбургринга установил заводской гонщик-испытатель Йорг Вайдингер, он же приложил руку к разработке представленного в марте этого года пакета M Performance Track Kit для BMW M2.

Так вот, выяснилось, что обычный заднеприводный BMW M2 с 480-сильным мотором S58 и пакетом M Performance Track Kit быстрее на Нордшляйфе, чем топовый BMW M2 CS, хотя и ненамного. Новый рекорд был установлен 22 мая этого года в неидеальных условиях: температура воздуха и асфальта была слишком высокая, а на участке T13, где расположена прямая старт-финиш, были масляные пятна. Короче говоря, можно было проехать трассу быстрее, но компании BMW было важно подчеркнуть, что даже в неидеальных условиях пакет M Performance Track Kit работает.

Пакет M Performance Track Kit доступен в том числе для BMW M2 CS, но тираж этой версии был ограниченным и сейчас купить такую модель нельзя, поэтому новый рекорд установлен на обычном BMW M2 с задним приводом и 8-ступенчатой АКП.

Напомним, что в пакет M Performance Track Kit входят регулируемые гоночные амортизаторы, передний, регулируемый по вылету карбоновый сплиттер, воздухозаборник под верхним масляным радиатором двигателя, боковые канарды на переднем бампере и подвесное регулируемое заднее антикрыло со встроенным стоп-сигналом, позаимствованное у гоночных купе BMW M4 GT4 и BMW M4 GT3. У антикрыла можно регулировать не только угол атаки, но и вылет за периметр кормы, он может достигать 50 мм. В дорожном режиме, однако, придётся снять верхние боковые канарды, а передний сплиттер и заднее антикрыло убрать в габариты автомобиля, чтобы он соответствовал правилам допуска.

В июне был представлен BMW M2 с полным приводом M xDrive, но пока непонятно, даёт ли полный привод какое-то преимущество на Нюрбургринге. Полный привод увеличил снаряженную массу BMW M2 на 60 кг до 1790 кг, но он же позволил уменьшить время разгона до 100 км/ч с 4,0 до 3,7 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч, а с пакетом M Driver's Package она увеличена до 285 км/ч.

Полагаем, что в том или ином виде BMW M2 как минимум ещё раз обновит рекорд Нюрбургринга, полностью потенциал этой модели пока не раскрыт.