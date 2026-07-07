Esteo рассекретил подробности оснащения гибридного кроссовера Exlantix ET8

Бренд Esteo раскрыл подробности оснащения своего шестиместного SUV Exlantix ET8. Новинка оборудована последовательной гибридной силовой установкой (REEV) с запасом хода более 1100 километров.

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Сердце Exlantix ET8 - 1,5-литровый турбомотор TGDI, который работает в тандеме с полным приводом. Максимальный крутящий момент автомобиля составляет 660 Нм.

Для обеспечения дальности поездок внедорожник оснащен увеличенным топливным баком объемом 67 литров и аккумулятором емкостью 40 кВт•ч.

С разъемом CCS Combo 2 автомобиль заряжается с 30% до 80% за 15 минут, а мощность заряда достигает 110 кВт.

Информация о комплектациях и дате начала продаж будет объявлена отдельно.

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