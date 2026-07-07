Отпуск бензина в канистрах до 10 литров могут разрешить в Ленобласти

В Ленинградской области могут разрешить заправку бензина в металлические канистры объёмом до десяти литров. С такой просьбой к владельцам АЗС обратился экономический блок регионального правительства от имени губернатора Александра Дрозденко.

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"Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры", - сказал пресс-секретарь главы региона Никита Донцов.

По его словам, предлагается разрешить продажу в 10-литровые металлические канистры по ГОСТу.

Сроки, когда мера заработает, пока не называются.

Ранее в области, как и в ряде других регионов, действовали временные ограничения на продажу топлива в тару. Это делалось для борьбы с ажиотажем и спекуляциями.