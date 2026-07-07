На "Иннопром" представили автомобиль аварийной службы

Уральский автомобильный завод демонстрирует на "Иннопроме" новинку: грузовик с подъемной платформой для обслуживания и ремонта электросетей, систем городского освещения.

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Поворотная платформа позволяет проводить ремонтные работы на высоте почти до девяти метров, поднимать около 500 килограммов: и пару рабочих, и инструменты. При поднятой вверх площадке машина может передвигаться. Электрическая изоляция - до 1000 вольт. Управлять платформой можно с двух точек: с нее самой и через путь управления, установленный в фургоне.

Подъемное устройство устанавливается на полноприводный грузовик: можно подобраться к местам аварий по разбитым грунтовкам, по бездорожью.

Производители рассчитывают, что "техничка" будут востребована не только в городах, но и в глухих местностях.